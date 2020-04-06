В Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина

104-летняя итальянка, пережившая пандемию испанского гриппа и две мировые войны, стала старейшим человеком в мире, который выздоровел от коронавируса. Об этом сообщает la Repubblika.
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Последние годы Ада Занусси жила в доме престарелых в городе Лессоне, в районе Биелла на севере Италии, где ранее было зафиксировано 20 летальных случаев от коронавируса.
В начале марта 2020-го женщине стало плохо, у нее была лихорадка и рвота. 17 марта тест на COVID-19 дал положительный результат.
Как сообщает лечащий врач Ады, сейчас она уже выздоровела и благополучно восстанавливается после болезни, не теряя "ясность ума".