В Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина

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104-летняя итальянка, пережившая пандемию испанского гриппа и две мировые войны, стала старейшим человеком в мире, который выздоровел от коронавируса. Об этом сообщает la Repubblika.

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Последние годы Ада Занусси жила в доме престарелых в городе Лессоне, в районе Биелла на севере Италии, где ранее было зафиксировано 20 летальных случаев от коронавируса.

В начале марта 2020-го женщине стало плохо, у нее была лихорадка и рвота. 17 марта тест на COVID-19 дал положительный результат.

Как сообщает лечащий врач Ады, сейчас она уже выздоровела и благополучно восстанавливается после болезни, не теряя "ясность ума".

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения пока нет.

Ранее от коронавируса уже вылечились долгожители в Иране и Китае.