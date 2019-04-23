В июне Трамп отправится в Британию с госвизитом - Би-би-си

Дональд Трамп и Тереза Мэй (фото - пресс-служба НАТО)

Ожидается, что сегодня Букингемский дворец объявит о том, что в начале июня президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с государственным визитом. Об этом со ссылкой на свои источники пишет лондонская служба Би-би-си.

На Даунинг-стрит не стали комментировать вопросы на эту тему.

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Как отмечает агентство, Трамп с супругой посетил Британию в июле 2018 года с двухдневным рабочим визитом, где встретился с премьером Терезой Мэй в "Шекерс" и королевой в Виндзорском замке, после чего отправился в Шотландию, где ему принадлежит поле для гольфа.

Та поездка президента США была отмечена демонстрациями противников в Британии: в Лондоне, Эдинбурге и других городах тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить неудовольствие.

Государственный визит - официальный визит главы государства, обычно он проводится по приглашению королевы, которая действует по совету правительства Британии.

Королева выступает в качестве официального хозяина на время визита гостей, и те обычно останавливаются в Букингемском дворце или Виндзорском замке. Она принимает одного или двух глав государств в год. С тех пор, как Елизавета стала монархом в 1952 году, она приняла лидеров 109 государств.