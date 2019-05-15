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15.05.2019, 13:00

В Израиле напали на посла Польши

В Израиле напали на посла Польши - Фото
Марек Магеровский (фото - МИД Польши)

Марек Магеровский успел сделать фото мужчины и его автомобиля

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В израильском Тель-Авиве напали на посла Польши Марека Магеровского. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уже осудил действия нападающего.

"Расистское нападение на польского посла в Израиле - недопустимая ситуация. Мы против каких-либо актов ксенофобии, как в отношении дипломатов, так и других граждан", - написал в своем Twitter Моравецкий.

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Как сообщает Польское радио, инцидент произошел 14 мая. Посол стоял у здания и в какой-то момент нападающий начал атаковать его, выкрикивая, среди прочего, "поляк". 

МИД Израиля заявил в полицию. Дело рассматривается с "наибольшим приоритетом". Нападающий задержан. 

Ранее Варшава отменила визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном из-за смены состава делегации и желания Израиля обсуждать реституцию имущества евреев, конфискованного во время холокоста.

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Теги: Матеуш Моравецкий, Израиль, тель-авив, посол польши, марек магеровский
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