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В Израиле найден мертвым посол Китая, ранее работавший в Украине

В Израиле найден мертвым посол Китая, ранее работавший в Украине - Фото
Ду Вэй (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)
17.05.2020, 13:18

По предварительным данным, посол Китая в Израиле Ду Вэй скончался от естественных причин

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым сегодня, 17 мая, в своей резиденции. Об этом сообщает BBC.

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57-летнего посла обнаружили мертвым в своей постели, причина смерти пока не сообщается.

Ду Вэй был назначен послом в Израиле только в феврале, до этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.

По данным израильского телеканала Channel 12 TV, полученным из неназванных источников среди медиков, предварительно считается, что посол умер во сне от естественных причин.

  • В  январе 2016 года Ду Вэй от имени Китая поддержал территориальную целостность Украины.
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Ду Вэй посол Китая
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