В Израиле найден мертвым посол Китая, ранее работавший в Украине

Ду Вэй (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым сегодня, 17 мая, в своей резиденции. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

57-летнего посла обнаружили мертвым в своей постели, причина смерти пока не сообщается.

Ду Вэй был назначен послом в Израиле только в феврале, до этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.

По данным израильского телеканала Channel 12 TV, полученным из неназванных источников среди медиков, предварительно считается, что посол умер во сне от естественных причин.