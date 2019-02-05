В Кабмине РФ поддержали законопроект об отключении от интернета

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Кабмин РФ поддержал законопроект об "устойчивости Рунета" на случай его отключения от глобальной сети интернет. Об этом сообщают российские СМИ.

Сам документ предложили на рассмотрение еще в декабре прошлого года. Тогда его авторы указывали на "агрессивный характер стратегии кибербезопасности США", в которой якобы декларируется принцип "сохранения мира силой".

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По словам одного из авторов законопроекта Андрея Клишаса, документ "позволит сделать рунет устойчивым к угрозам извне".

В то же время, в России не забыли об опыте блокировки Telegram и предложили блокировать "не по сетевому адресу, а по источнику трафика". Это должно помочь избежать блокировки "невиновных".

Также, по новому законопроекту, регулятором выступит сам Роскомнадзор, а контроль за исполнением проекта возложат на плечи Минкомсвязи или правительства РФ.

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