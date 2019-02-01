В Кабо-Верде на российском судне изъяли почти 10 тонн кокаина

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Полиция Кабо-Верде изъяла 9,5 тонн кокаина и арестовала 11 членов экипажа российского судна, пришвартованного в столице страны - городе Прая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Там сказали, что это крупнейшая в истории острова партия изъятых наркотиков.

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По информации полиции, судно направлялось в Марокко из Южной Америки. В порту Прая оно остановилось после смерти члена экипажа.

Как отмечает издание, Кабо-Верде уже давно пытается противостоять бандам, перевозящим латиноамериканский кокаин в Европу через Западную Африку.

В феврале 2018 г полиция Аргентины раскрыла схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране. Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах, партия оценивалась в €50 млн.