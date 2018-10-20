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20.10.2018, 14:40

В Канаде девочка распродала все печенье около магазина марихуаны

В Канаде девочка распродала все печенье около магазина марихуаны - Фото
Элина Чайлдс (фото - CNN)

За 45 минут девочка продала 30 пачек печенья в очереди в магазин с марихуаной в первый день после ее легализации

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Девятилетняя Элина Чайлдс в первый день легальных продаж каннабиса за рекордное время продала в очереди в магазин за марихуаной все 30 пачек печенья, которые взяла с собой. Об этом сообщает CNN.

По словам отца девочки, в прошлом году она ходила по домам, и продажа печенья занимала несколько недель. В этом году Элина распродала все печенье за 45 минут и заработала около $90.

"Она даже не поняла, какое большое дело сделала. Она, как ей кажется, просто продавала печенье, но все были так рады ее видеть", - рассказал папа девочки.

По его словам, они намерено решили пойти продавать печенье в первый день легальных продаж марихуаны, но на такой успех даже не рассчитывали. 

С 17 октября Канада стала второй страной мира, где можно свободно покупать и продавать марихуану. Жители Канады возрастом от 18 лет могут купить в авторизированных магазинах один грамм каннабиса за 10 канадских долларов. У одного канадца может быть до 30 граммов марихуаны. 

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Теги: марихуана, канада, печенье, Элина Чайлдс
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