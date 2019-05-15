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15.05.2019, 08:47

В Канаде хотят закрыть Huawei доступ к 5G

В Канаде хотят закрыть Huawei доступ к 5G - Фото
Фото: EPA

Лидер оппозиционной партии убежден, что Канаде нужно придерживаться более жесткой позиции в отношениях с Китаем

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Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир выступает против предоставления китайской корпорации Huawei разрешения на развитие инфрастуктуры 5G в Канаде. Об этом он заявил в интервью телеканалу CTV, сообщает Укринформ.

"Ключевым приоритетом для меня является защита личных данных канадцев и целостность наших институтов по вопросам обороны и безопасности. Именно поэтому я настолько обеспокоен участием Huawei в создании новой системы 5G", - сказал Шир.

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Он считает, что Канаде стоит придерживаться более жесткой позиции в отношениях с Китаем.

"Когда речь идет о Huawei, правительство Китая уже признало, что они были задействованы в кибератаках против Канады. Существуют серьезные предостережения относительно безопасности нашей системы 5G и отношений между Huawei и властью КНР ", - отметил оппозиционер.

 24 апреля 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подписала соглашение, предоставляющее китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei помогать Великобритании в создании "неосновных" частей инфраструктуры 5G страны, включая антенны и другие сетевые компоненты.

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Теги: Эндрю Шир, канада, Тереза Мэй, оппозиция, 5g
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