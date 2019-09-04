В Канаде поезд с химикатами сошел с рельс: объявили эвакуацию

Фото: twitter-cbc.ca

На юге канадской провинции Альберта сошел с рельс поезд с ядовитыми химикатами. Об этом сообщает CBC News.

Авария произошла в районе городка Баронс сошел 21 вагон и локомотив. Три вагона перевозили октан, который начал вытекать после аварии. Спасатели остановили утечку.

Учитывая взрывоопасность октана, местные власти объявили эвакуацию населения в радиусе двух километров от места инцидента. Под эвакуацию попало шесть домов, а также соседние гольф-курсы и кемпинг.

На несколько часов было перекрыто движение по автомобильной дороге, что проходит рядом.

Спасатели полностью очистили местность от пролитых химических растворов, пока восстановить движение по железной дороге до сих пор не удалось.

Пострадавших нет.