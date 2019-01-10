В канадском городе десятки тюленей заблокировали дороги: фото

Фото: twitter.com/BrendonFitzPat3

В канадской провинции Ньюфаундленд десятки тюленей выбрались на сушу из-за замерзшей воды в океане и разбрелись по городу Роддиктон-Биде, блокируя движение транспорта и входы в дома местных жителей. Об этом сообщает ВВС.

Два тюленя уже погибли под колесами автомобилей. Есть опасения, что остальные умрут от голода.

Реклама

Как отмечает агентство, согласно канадскому законодательству, вмешиваться в жизнь морских млекопитающих, таких как тюлени, запрещено.

Животные оказались в затруднительном положении после того, как на прошлой неделе вода у берега океана внезапно замерзла.

Эксперты говорят, что скорость оледенения залива, возможно, дезориентировала тюленей и заставила их двигаться вглубь страны, а не к открытой воде.

Городской совет Роддиктон-Биде обратился за помощью к канадскому правительству, после чего появилась надежда, что чиновники из Департамента рыболовства и океанов теперь вмешаются и спасут животных.

При этом полиция предостерегла местных жителей от попыток помочь тюленям, так как они, несмотря на свой дружелюбный вид, могут быть опасными.