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10.01.2019, 16:21

В канадском городе десятки тюленей заблокировали дороги: фото

В канадском городе десятки тюленей заблокировали дороги: фото - Фото
Фото: twitter.com/BrendonFitzPat3

Животные оказались в затруднительном положении после того, как на прошлой неделе вода у берега океана внезапно замерзла

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В канадской провинции Ньюфаундленд десятки тюленей выбрались на сушу из-за замерзшей воды в океане и разбрелись по городу Роддиктон-Биде, блокируя движение транспорта и входы в дома местных жителей. Об этом сообщает ВВС.

Два тюленя уже погибли под колесами автомобилей. Есть опасения, что остальные умрут от голода.

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Как отмечает агентство, согласно канадскому законодательству, вмешиваться в жизнь морских млекопитающих, таких как тюлени, запрещено.

Животные оказались в затруднительном положении после того, как на прошлой неделе вода у берега океана внезапно замерзла.

Эксперты говорят, что скорость оледенения залива, возможно, дезориентировала тюленей и заставила их двигаться вглубь страны, а не к открытой воде.

Городской совет Роддиктон-Биде обратился за помощью к канадскому правительству, после чего появилась надежда, что чиновники из Департамента рыболовства и океанов теперь вмешаются и спасут животных.

При этом полиция предостерегла местных жителей от попыток помочь тюленям, так как они, несмотря на свой дружелюбный вид, могут быть опасными.

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Теги: животные, канада, океан, тюлень, Ньюфаундленд
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