В Киев едет новый антикоррупционный таран из Госдепа

Кирстен Мэдисон (фото - скриншот с видео)

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Кирстен Мэдисон прибудет сегодня в Киев для продвижения поддерживаемых США реформ в судебном секторе Украины

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Сегодня, 17 октября, помощница госсекретаря США Кирстен Мэдисон прибудет в Киев для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией и продвижению судебных реформ. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно сообщению, она проведет встречу с работниками Национального антикоррупционного бюро, Госпогранслужбы, а также с представителями гражданского общества.

Кроме этого Мэдисон запланировала выступление на церемонии выпуска Академии патрульной полиции, "которую США помогли создать".

"Государственный департамент через INL (Управление по борьбе с наркотиками и обеспечению законности, - ред.) ведет борьбу с коррупцией во всем мире, помогая правительствам и гражданскому обществу создавать прозрачные и подотчетные госучреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти усилия США направлены на поддержание стабильности и справедливости в зарубежных странах, а также на противодействие транснациональной преступности, которая угрожает безопасности США.

Чиновница пробудет в Украине до 22 октября. После этого она поедет в Данию для участия в Международной конференции по борьбе с коррупцией. Ранее Мэдисон занимала руководящие должности в Белом доме, Госдепе США, Департаменте внутренней безопасности США и комитете Сената США по международным отношениям.

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15 сентября посольство Соединенных Штатов Америки призвало украинскую власть принять необходимые меры для запуска Высшего антикоррупционного суда.