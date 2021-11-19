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В Китае пропала топ-теннисистка. Она обвинила экс-вице-премьера в принуждении к сексу

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19.11.2021, 20:33
В Китае пропала топ-теннисистка. Она обвинила экс-вице-премьера в принуждении к сексу - Фото
Пэн Шуай (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

Известная китайская теннисистка Пэн Шуай пропала после того, как 2 ноября опубликовала в соцсети Weibo сообщение о том, что ее принудил к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли. В Женской теннисной ассоциации (WTA) заявили сегодня, что до сих пор не получили подтверждения того, что Пэн Шуай жива и находится в безопасности. Об этом сообщает BBC.

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Пэн Шуай стала первой ракеткой мира в женском парном разряде в 2014 году. Она дважды побеждала в турнирах Большого шлема (на Уимблдоне в 2013-м и на Открытом чемпионате Франции в 2014-м) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. Сейчас Пэн Шуай 35 лет, она занимает 192-е место в женском парном разряде. 

Теннистка написала в Weibo, что более 10 лет назад у нее был роман с Чжаном Гаоли, который тот прервал, став членом Политбюро.

В 2017 году Чжан Гаоли и его жена пригласили Пэн Шуай в гости и он принудил спортсменку к сексу. Их отношения возобновились, но Пэн Шуай чувствовала себя оскорбленной. За неделю до поста тенниситки в соцсети она поссорилась с Чжан Гаоли.

После этого Пэн Шуай пропала. Власти удалили ее пост через полчаса после его появления, однако многие из полумиллиона подписчиков теннисистки успели скопировать сообщение или сделать скриншот.

Власти пресекали все возникающие в соцсети возможности обсудить исчезновение Пэн Шуай, вплоть до того, что был заблокирован поиск по слову "теннис".

Через некоторое время о судьбе Пэн Шуай забеспокоились ее поклонники, коллеги-теннисисты и WTA.

В Twitter появился хэштег #WhereIsPengShuai (#ГдеПэнШуай), а 14 ноября WTA выступила с официальным заявлением, в котором потребовала обеспечить безопасность Пэн Шуай и расследовать выдвинутые ею обвинения.

17 ноября китайский CGTN опубликовал скриншот письма, адресованного главе WTA Стиву Саймону, которое якобы написала Пэн Шуай, в котором говорится, что она не пропала, а просто отдыхает. 

В WTA не верят в подлинность письма, поскольку его содержание не похоже на стиль Пэн Шуань и нет адреса отправителя.

WTA готова отменить все запланированные в Китае турниры, пока не убедится, что с Пэн Шуай все в порядке.

  • В конце октября 2020 года китайский миллиардер, основатель Alibaba Джек Ма пропал после критических заявлений в адрес финансовой системы Китая. Он появился на публике только через три месяца.
Наталия Медведева
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Китай теннис сексуальное насилие Пэн Шуай
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