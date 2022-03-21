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В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 11:23
В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту - Фото
Иллюстративное фото, Depositphotos.com

В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту, пишет CNN.

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Как сообщается, Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь над городом Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

На месте происшествия разгорелся пожар, но количество пострадавших пока неизвестно.

Валерия Давыдова
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