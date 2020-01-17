В Китае рекордно упала рождаемость впервые за 70 лет

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В 2019 году уровень рождаемости в Китае упал до самого низкого уровня с момента образования Китайской Народной Республики 70 лет назад, несмотря на ослабление политики "одна семья – один ребенок". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

По их данным, уровень рождаемости в 2019 году составлял 10,48 на тысячу человек - самый низкий показатель с 1949 года. Число детей, родившихся в 2019 году, сократилось на 580 000 до 14,65 миллиона.

Уровень рождаемости в стране снижался в течение многих лет. Однако, несмотря на это, низкий уровень смертности обеспечил небольшой рост населения в целом. В 2019 году его численность достигла 1,4 миллиарда (в 2018 г было 1,39 миллиарда). Вместе с тем, опасения по поводу "демографической бомбы замедленного действия" существуют.

Уровень рождаемости в Китае ниже, чем в США, который составлял 12 на тысячу человек в 2017 году (самые последние доступные данные), но выше, чем показатель Японии, равный 8.

Справка

В 1979 году правительство Китая ввело общенациональную политику "одна семья – один ребенок", когда стало понятно, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. За нарушение правил китайцев штрафовали, увольняли с работы, а иногда подвергали принудительным абортам. В 2015 году правительство Китая позволило парам иметь двух детей.