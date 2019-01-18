В Китае тестируют новый противолодчный вертолет Z-8L: первое фото

Z-8L (фото - facebook/scramblemagazine)

В КНР разработали многофункциональный вертолет средней грузоподъемности. В сети появились его первые фото. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на Scramble Magazine.

Сообщается, что вертолет принадлежит к линейке Z-8 и отличается увеличенными внешними топливными баками. По этой причине, он, вероятно, получит название Z-8L.

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Новинка может производится в разных комплектациях, которые подойдут под выполнение разных задач. Например, Z-8L может использоваться для переброски личного состава, для проведения спасательных операций и даже для поиска и "блокирования работы" вражеских подлодок.

Отмечается также, что свой первый полет Z-8L совершил в конце 2017 года.

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