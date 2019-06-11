В КНДР нашли более 300 мест для казни – доклад правозащитников

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В Северной Корее нашли 323 места для казни – на торговых площадях, школьных площадках, вблизи рек, в полях и на холмах. Об этом сообщает Independent со ссылкой на доклад южнокорейской правозащитной группы.

Эти места использовались для публичных и внесудебных казней.

Отмечается, что такая практика в КНДР была на пике в 1990-х, однако при Ким Чен Ыне публичные казни продолжились. Почти всегда используется расстрел, "чтобы вселить страх в население".

Казням, как правило, предшествует показательный "судебный процесс", во время которого выносятся обвинения и приговоры, а у подсудимого нет адвоката.

Наиболее распространенные обвинения, указанные в докладе правозащитников – убийство, изнасилование, нападение. Казнь присуждалась и тем, кто совершил менее тяжкое преступление – кража меди или коров, посредничество дезертирам.

Доклад основан на интервью с более чем 600 людьми, которые сбежали из КНДР, а также на работе группы в 2017-м. Правозащитники Южной Кореи и еще четырех стран считают, что такие исследования в будущем будут иметь решающее значение для расследования преступлений режима Кима.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что сводный брат северокорейского диктатора Ким Чен Нам, которого два года назад убили при помощи отравляющего вещества в аэропорту Куала-Лумпура, был информатором Центрального разведуправления США.