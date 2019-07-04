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04.07.2019, 16:41

В КНДР отпустили задержанного студента из Австралии

В КНДР отпустили задержанного студента из Австралии - Фото
Фото: EPA

Алек Сигли пропал в конце июня

29-летний австралийский студент Алек Сигли, пропавший без вести в Северной Корее более недели назад, покинул страну и благополучно прибыл в Китай. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Сигли сказал репортерам, что у него все хорошо и выглядел веселым. 

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что освобождение Сигли не произошло бы без помощи Швеции (в КНДР нет дипломатического представительства Австралии).

Через некоторое время после того, как Сигли перестал выходить на связь, с помощью шведских дипломатов стало известно, что он задержан и заключен под стражу северокорейскими властями. Сообщается, что представители Швеции встретились с высокопоставленными чиновниками КНДР и смогли договориться об освобождении австралийца. Причины его задержания остаются неизвестными.

Сигли изучал корейскую литературу в университете Ким Ир Сена и возглавляет туристическую компанию, которая организует поездки для иностранных студентов. Впервые он приехал КНДР в 2014 году и считается, что был единственным австралийцем, проживающим в Пхеньяне.

22 июня 2017 года 22-летний американский студент Отто-Фридерик Уормбир, избежавший 15 лет каторги в КНДР за попытку украсть агитационный плакат, умер после возвращения домой. 

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Теги: кндр, репрессии, Австралия, студент
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