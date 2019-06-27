В КНДР задержали австралийца: ранее он говорил, что "угрозы нет"

Алек Сигли (фото - его Facebook)

В Северной Корее задержали австралийца - 29-летнего студента Алека Сигли, уроженца Перта, который последний год проживает в Пхеньяне и ведет блог о туризме. Об этом со ссылкой на австралийские и южнокорейские СМИ пишет Би-би-си.

Представители посольства Австралии в Южной Корее говорят, что связались "с соответствующими должностными лицами" в КНДР.

Друзья Сигли сообщили, что он пропал без вести в начале недели.

Студент свободно владеет корейским языком, а также ведет там бизнес: организовывает туры для западных туристов в КНДР. По его словам, жизнью в Северной Корее он заинтересовался после встречи с "некоторыми гражданами во время обучения в Китае".

"Как для долгосрочного иностранного резидента по студенческой визе, у меня почти беспрецедентный доступ в Пхеньяне. Я могу свободно бродить по городу, и никто не будет сопровождать меня", - считал он. Сигли заявлял в прошлом году в эфире Sky News, что "никогда не чувствовал угрозы", несмотря на задержания других западных туристов в КНДР.

Как и у многих других стран Запада, у Австралии нет своего посольства в Пхеньяне: есть только ограниченный дипломатический доступ через посольство Швеции.