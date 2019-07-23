И вашим, и нашим. Для РФ и США историк написал разные главы о лжи

Юваль Харари (фото - EPA)

В российском издании популярной книги израильского историка Юваля Харари "21 урок для XXI века" главу о лжи президента РФ Владимира Путина о захвате Крыма существенно изменили. Об этом сообщает Meduza.

Издание сравнило версии книги на русском, английском, немецком, французском, иврите и украинском языке. Все версии, кроме русской, не отличаются от оригинала.

В частности, во всех изданиях в главе "Постправда" говорится о фейках Путина, который публично отрицал присутствие российских войск в Крыму в 2014-ом.

"Российское правительство и президент Путин лично неоднократно отрицали, что это были российские войска, и описывали их как спонтанно созданные "группы самообороны", которые могли купить обмундирование в местных магазинах. Когда они выступали с этим довольно нелепым заявлением, Путин и его помощники прекрасно знали, что лгут", - пишет Харари.

В версии российского издательства из главы убрали упоминания о Путине, а вместо них написали о фейках президента США Дональда Трампа.

Сам автор заявил, что дал согласие на изменения, чтобы "его мысли могли дойти в том числе к аудитории, живущей в странах с недемократическим режимом".

"Некоторые примеры в этой книге могут оттолкнуть эту аудиторию или привести к цензуре со стороны определенного режима. По этой причине я изредка допускаю адаптацию книг и утверждаю изменения определенных примеров - но никогда основных мыслей произведения", - говорится в его заявлении.

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