В Конго убит посол Италии во время атаки на конвой ООН

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттанасио, его телохранитель и водитель были убиты сегодня, 22 февраля, в результате нападения на конвой ООН на востоке страны. Об этом со ссылкой на МИД Италии сообщает Reuters.

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По информации, полученной агентством у представителя национального парка Вирунга, конвой подвергся нападению около 10:15 утра возле города Каньямахоро, примерно в 25 км к северу от столицы региона Гомы.

Губернатор провинции Северное Киву Карли Нзанзу Касивита сообщил Reuters, что нападавшие остановили конвой предупредительными выстрелами. Они убили водителя-конголезца и пытались отвести остальных в лес, когда смотрители парка открыли огонь. Нападавшие застрелили посла и его телохранителя.

Представитель национального парка заявил, что пока нет указаний на то, кто стоит за нападением, и никто не взял на себя ответственность.

В Вирунге, расположенной на границе с Руандой и Угандой, действуют десятки вооруженных групп, сообщает агентство. Смотрители парка часто подвергаются нападениям, в прошлом месяце попали в засаду и погибли шесть человек.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо прервал визит в Брюссель после сообщения о гибели посла.

Аттанасио был главой миссии Италии в Киншасе с 2017 года, в 2019 был назначен послом. Он был женат и воспитывал трех дочерей.

В марте 2017 года в Конго были найдены мертвыми два эксперта ООН и их конголезский переводчик.

Денис Юдин

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