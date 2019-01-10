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10.01.2019, 10:08

В Конго впервые за много лет поменяли президента — бескровно

В Конго впервые за много лет поменяли президента — бескровно - Фото
Феликс Чисекеди (фото — ЕРА)

Проигравший на выборах уже усомнился в победе оппозиционера Феликса Чисекеди и назвал результаты "избирательным путчем"

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В Демократической республике Конго впервые за 18 лет сменился президент: вместо Жозефа Кабилы лидером страны стал оппозиционер Феликс Чисекеди. Результаты состоявшихся еще 30 декабря выборов объявила сегодня национальная избирательная комиссия, пишут местные СМИ.

За 55-летнего Чисекеди проголосовали 38,57% избирателей: он ненамного опередил главного конкурента — еще одного оппозиционера Мартена Файулу (34,8%). Ставленник Кабилы, экс-глава МВД Рамазани Шадари, пришел к финишу третьим с 23,8% голосов.

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18 января должна состояться инаугурация, но, судя по реакции проигравшего, результаты выборов могут быть оспорены в суде.

В местном избиркоме (фото — ЕРА):

В детстве и отрочестве у Чисекеди была комфортная жизнь в столице. Его отец-диссиент Этьен Чисекеди создал оппозиционную многолетнему правителю Мобуту партию "Союз за демократию и социальный прогресс" в начале 1980-х. Феликс долго жил в Брюсселе, где работал на случайных подработках.

После выхода из-под колониального режима в 1960 году в ДРК не происходила мирная смена власти: правители держались за свои места и жестоко подавляли протесты и восстания.

Вторая конголезская война в 1998—2002 годах унесла жизни более 5,4 млн человек: это делает ее одной из самых кровопролитных в мировой истории и самым смертоносным конфликтом со времен Второй мировой войны.

Кроме того, ДРК - один из основных источников лихорадки Эбола на планете, здесь регулярно происходят локальные вспышки этого смертоносного заболевания.

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Теги: Конго, выборы президента, дрк, Феликс Чисекеди
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