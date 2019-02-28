В Конгрессе США заинтересовались доходами Путина

Вальдес Демингс (фото - facebook.com/RepresentativeValDemings)

Американские законодатели разработали и внесли в Конгресс законопроект, который в случае принятия обяжет разведку США выяснить происхождение финансов президента страны-оккупанта России Владимира Путина. Об этом пишут на своих сайтах авторы документа - республиканка ​Элис Стефаник и демократ Вальдес Деминг.

Проект закона носит название "О транспарентности в отношении Владимира Путина": он напрямую затрагивает тему его доходов и имущества.

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27 февраля Конгресс выложил обновленный текст законопроекта "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" (DASKA), в котором речь идет о санкциях против РФ. Именно в нем, помимо экономических мер, предлагают закрепить отчетность об активах Путина.

"Путин с политическими соратниками стремятся ослабить демократии по всей планете, консолидируя свой политический контроль посредством неэтичных рычагов. Горжусь участием в авторстве законопроекта, который нацелен на идентификацию Путина и его союзников такими, какими они есть - подрывающими демократии гнусными политическими деятелями", - заявила Стефаник, член палаты представителей от республиканцев.

Демингс пишет, что нынешняя администрация США "позволила России и Путину свободно править", и в результате "демократия США находится под угрозой".

"Лучший способ провести наступление на власть Путина и его соратников - выяснить незаконные и тайные финансовые потоки, которые питают их операции. Настало время для ответного удара", - говорится в ее заявлении.

Демократ уточнила, что за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году уже обвинены 26 россиян и 3 российские компании, но "действующая администрация мало что сделала, чтобы предотвратить будущие атаки".