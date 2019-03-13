В Кремле отреагировали на требование США оценить активы Путина

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал принятый Конгрессом США пакет антироссийских законопроектов с якобы нарастающей русофобией накануне выборов в США. Об этом сообщает пропагандистское агентство страны-агрессора ТАСС.

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона, - ред). Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", - сказал Песков

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Он убежден, что "накал русофобии по мере приближения выборов в США будет только нарастать".

"Это внутриамериканские процессы, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать, ибо русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США ", - добавил Песков.

13 марта 2019 года сообщалось, что палата представителей США приняла четыре антироссийских законопроекта, включая документ о раскрытии активов Путина.