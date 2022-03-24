В Латвии российского шпиона приговорили к пяти годам заключения

В Латвии мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России, признали виновным и приговорили к пяти годам заключения, пишет Delfi.

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Как отмечается, мужчина был одним из двух задержанных за многолетнее сотрудничество с российской военной разведкой и передачу ей данных о секторе государственной обороны , не подлежащих разглашению.

Также мужчину уже привлекали к ответственности за приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Валерия Давыдова

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