В Латвии российского шпиона приговорили к пяти годам заключения
24.03.2022, 08:20
Фото - ЭРА
В Латвии мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России, признали виновным и приговорили к пяти годам заключения, пишет Delfi.
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Как отмечается, мужчина был одним из двух задержанных за многолетнее сотрудничество с российской военной разведкой и передачу ей данных о секторе государственной обороны , не подлежащих разглашению.
Также мужчину уже привлекали к ответственности за приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
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