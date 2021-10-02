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В Литве врачи удалили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов и гаек – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 09:55
В Литве врачи удалили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов и гаек – фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В литовской Клайпедской университетской больнице врачи удалили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и других инородных тел. Об этом сообщает пресс-служба больницы в Facebook. 

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Пациент обратился с болями в животе. Он не рассказал, что какое-то время глотал шурупы и другие предметы. Этот факт стал известен, когда их обнаружили на рентгеновском снимке.

Хирург Шарунас Дайлиденас, выполнявший операцию, рассказал, что инородные тела не редко встречаются в пищеварительном тракте, но этот случай назвал уникальным: "Поскольку эндоскопически удалить такое большое количество инородных тел невозможно, мы срочно удалили их хирургическим путем. В ходе трехчасовой операции под рентгенологическим контролем были удалены все, даже самые мелкие инородные тела в желудке пациента".

В Литве врачи удалили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов и гаек – фото

После операции состояние пациента стабильное. Он продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей.

  • В декабре 2020 года робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи: без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.
Владислав Сердюк
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литва врач операция шурупы
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