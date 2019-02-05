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05.02.2019, 19:13

В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса - фото

В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса - фото - Фото
Фото: EPA

По надгробию философа били тяжелым тупым предметом

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Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Об этом сообщает BBC.

"Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, как будто кто-то бил по ней молотком. Это исторический памятник первой категории; нельзя так относиться к наследию. Мы приведем надгробие в порядок как можно скорее", - написали в Twitter кладбища.

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Глава фонда Friends of Highgate Cemetery Иэн Дангвелл назвал осквернение надгробия "весьма невнятной формой политичекого высказывания".

"Мы думаем, что это была акция именно против Карла Маркса. Это не случайность. На фото вы видите, что нападавшие изо всех сил старались сбить имя Карла Маркса", - отмечает Дангвелл.

Полиция Лондона после осмотра повреждений и проведения опросов решила закрыть расследование до появления новой информации.

Маркс был похоронен на Хайгейтском кладбище в 1881 году, а его надгробие официально открыли в 1956 году.

В 1970 году вандалы попытались взорвать памятник с помощью самодельной бомбы, нарисовали на надгробии свастику и забрызгали его краской.

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Фото: EPA

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Теги: вандализм, лондон, кладбище, карл маркс
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