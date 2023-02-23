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В Лондоне перед посольством России появился гигантский флаг Украины – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 14:41
В Лондоне перед посольством России появился гигантский флаг Украины – видео - Фото
Фото: twitter.com/ByDonkeys

В Лондоне протестующие залили желтой и синей краской главную дорогу у посольства России в Кенсингтоне. Об этом сообщает BBC.

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Полиция сообщила, что четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы по подозрению в нанесении ущерба и создании препятствий для движения по шоссе.

Все четверо были доставлены в полицейский участок на западе Лондона, где и остаются в настоящее время.

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Вадим Ребрина
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