В Лондоне перед посольством России появился гигантский флаг Украины – видео
23.02.2023, 14:41
Фото: twitter.com/ByDonkeys
В Лондоне протестующие залили желтой и синей краской главную дорогу у посольства России в Кенсингтоне. Об этом сообщает BBC.
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Полиция сообщила, что четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы по подозрению в нанесении ущерба и создании препятствий для движения по шоссе.
Все четверо были доставлены в полицейский участок на западе Лондона, где и остаются в настоящее время.
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