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28.02.2019, 20:26

В Лондоне украли 120 000 фунтов стерлингов при помощи пылесоса

В Лондоне украли 120 000 фунтов стерлингов при помощи пылесоса - Фото
Лондон, агенты (фото - Flickr правительства Британии)

В городе задумались об отказе оплаты парковок наличными

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В Лондоне орудуют банды воров с пылесосами - они извлекли из парковочных счетчиков уже 120 000 фунтов стерлингов монетами. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что сначала бандиты проделывают в паркомате отверстие с помощью кувалды, дрели или автомобиля. Затем просовывают туда шланг пылесоса и втягивают ним наличные, которая лежит внутри.

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В районах Кенсингтон и Челси, занимающих 12 квадратных километров на западе Лондона, в течение года таким способом воры похитили 120 000 фунтов стерлингов.

Совет городского района не исключает, что для борьбы с ворами придется отказаться от наличных платежей за парковку и полностью перейти на оплату с помощью мобильного приложения. Это может не понравиться автомобилистам: по данным социологического опроса, 70% водителей избегают парковок, которые можно оплатить только с помощью смартфона.

15 февраля сообщалось, что Оболонский районный суд Киева посадил на три с половиной года мужчину, который в ноябре прошлого года украл из церкви аудиосистему, микрофон, микроволновую печь и ящик с церковным вином.

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Теги: кража, лондон, Великобритания, курьезы
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