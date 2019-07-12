В Мали автомобиль ООН подорвался на мине: ранены миротворцы

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Десять миротворцев ООН были ранены, когда сегодня автомобиль миссии наехал в мину в северной части Мали. Об этом заявил замгенсекретаря ООН Фархан Хак, сообщает Синьхуа.

"Миссия ООН в Мали сообщает, что одна из ее машин с противоминной защитой наехала на мину рано утром во время операции за городом Кидаль на севере Мали. Предварительные отчеты указывают, что десять миротворцев на борту были ранены, в том числе четверо серьезно", - отметил Хак.

По его словам, в настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь. Миссия расследует инцидент.

Он уточнил, что в центральном регионе сейчас насчитывается 70 000 человек, по сравнению с 18 000 в 2018 году. Число перемещенных лиц в Мали более чем утроилось за год, достигнув 147 800 человек.

Хак добавил, чьл около 3,8 млн человек испытывают нехватку продовольствия по всей стране. "Дети также платят высокую цену, более 920 школ закрыты, что сказывается на праве на образование для более 285 000 детей", - уточнил он.

15 апреля в Мали боевики напали на базу миротворцев ООН, результате один погиб, десять получили ранения.