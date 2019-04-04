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04.04.2019, 07:27

В Марокко страшная авария грузовика и автобуса, 14 погибших: фото

В Марокко страшная авария грузовика и автобуса, 14 погибших: фото - Фото
Дорога в Марокко (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net) Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Масштабная авария произошла в населенном пункте на атлантическом побережье страны

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В среду утром, 3 апреля, на севере Марокко грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек и 30 получили ранения. Об этом сообщает местное издание Morocco World News.

В автобусе ехали работники сельского хозяйства. ДТП произошло недалеко от населенного пункта Мулай-Буселам на атлантическом побережье страны.

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Марокканский король Мухаммед VI заявил, что лично позаботится о расходах на похороны жертв аварии. Раненых он приказал перевезти из местных больниц в военный госпиталь имени его отца Мухаммед V в Рабате. 

Фото: moroccoworldnews.com

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Теги: погибшие, авария, Марокко
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