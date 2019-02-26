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26.02.2019, 11:44

В Минске продают полотенца с "вежливыми людьми": фото

В Минске продают полотенца с "вежливыми людьми": фото - Фото
Фото: euroradio.fm

По данным СМИ, полотенца с триколорами РФ, орденами, прицелами и шевронами "вежливые люди" появились на полках гипермаркетов накануне 23 февраля

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В белорусской торговой сети Гиппо продаются вафельные полотенца с принтом "вежливые люди". Об этом сообщает Еврорадио.

По данным издания, полотенца с российскими триколорами, орденами, прицелами, самолетами и шевронами "вежливые люди" появились на полках гипермаркетов накануне 23 февраля и стоят 1 рубль 99 копеек (чуть меньше доллара).

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Фото: facebook.com/pavel.kurza

"Покупали российскую ткань для этих полотенец. Отшили. Ни у кого не возникало вопросов к принту. Никто не звонил, не уточнял", - отметила специалист по сбыту Татьяна.

Она говорит, что на предприятии не знали, что обозначает термин "вежливые люди".

"Почему появились эти полотенца, мне сложно объяснить. Конечно, теперь отреагируем. Полотенца в магазины больше поставляться не будут, а те, что есть, будут возвращаться. Мы об этом позаботимся", - добавила она.

Специалист подразделения непроизводственных товаров Гиппо сначала уверенно заявляет, что под "вежливыми людьми" работники сети подразумевают "то же, что и все остальные люди".

Фото: euroradio.fm

"Это, скорее, вопросы не к нам, а к поставщику.  У нас широчайший ассортимент. Проверить каждую номенклатуру невозможно. Если у покупателей есть вопросы, пусть обращаются официально. Мы рассмотрим", - объяснила она.

Издание уточнило, что через несколько минут в редакцию Еврорадио перезвонил мужчина, представившийся директором компании БелВиллесден (Гиппо – ее торговая марка).

"Он интересуется, что Еврорадио имеет против России, Беларуси, Владимира Путина, Александра Лукашенко и словосочетания "вежливые люди" на полотенцах", - отмечается в сообщении.

По его словам, ткань для полотенец закуплена в российском Иваново и имеет все необходимые сертификаты качества, а поскольку "вежливыми людьми" называются подразделения российских вооруженных сил и в России такие полотенца свободно продаются, то и в Беларуси ими торговать вполне приемлемо.

"Услышав, что Россия и Беларусь - разные государства и что Беларусь до сих пор официально не признала Крым российским, звонивший удивляется и заявляет, что "просто хотел мужиков поздравить с 23 февраля", - уточняется в сообщении.

27 января 2019 года в Симферополе временного оккупированного Крыма облили красной краской бронзовый памятник "вежливым людям".

 

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Теги: минск, 23 февраля, полотенца, вежливые люди, Гиппо
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