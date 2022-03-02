"В молчании рождается нацизм". Зеленский обратился к евреям мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал миллионы евреев по всему миру не молчать об убийствах мирных людей в Украине.

Об этом он подчеркнул в новом обращении.

"В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? – заявил президент.

По мнению украинского президента, очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев кричали об убийствах украинцев.

Ведь в молчании рождается нацизм, убежден он.

"Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет? Вы убиваете повторно жертв Холокоста. Во времена советской власти там на костях был построен телецентр. А еще спортивный комплекс. Хозяйственные постройки. Сделали там парк. Чтобы затереть подлинную историю Бабьего Яра. Но за что его бомбили?.. Это уже за гранью человечности", – сказал Владимир Зеленский.

По его словами, такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев совершенно чужд.

"Они ничего не знают о нашей столице. О нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех", – подчеркнул президент.

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Ірина Петренко

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