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15.02.2019, 12:09

В Москве с утра эвакуировали из офисов тысячи человек

В Москве с утра эвакуировали из офисов тысячи человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Уже несколько недель по всей России проходят массовые эвакуации из-за анонимных сообщений о "заложенных бомбах"

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Из нескольких офисных центров в Москве сегодня, 15 февраля, были эвакуированы тысячи людей: анонимы сообщили о минировании зданий. Об этом пишет пропагандистский ресурс России РИА Новости.

В общей сложности из зданий экстренно выбежали около пяти тысяч человек.

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Сообщения анонимов (преимущественно по электронной почте) о "заложенных бомбах" в столице России и в других городах по всей стране поступают с начала февраля.

За этот период власти страны-оккупанта вынуждены были эвакуировать для проверок сотни тысяч человек. Пока угроза нигде не подтвердилась.

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Теги: Москва, эвакуация, угроза, минирование
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