Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Мурманске горит российский авианосец "Адмирал Кузнецов": видео

В Мурманске горит российский авианосец "Адмирал Кузнецов": видео - Фото
Фото: Радио Свобода
12.12.2019, 11:04

Первоначальная площадь горения с 20 кв. м выросла до 600 кв. м. Загорелось дизтопливо. Огонь тушат пеной.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонта в Мурманске. Как пишут росСМИ, один человек пропал - он был в трюме, когда на второй палубе начался пожар.

Очевидцы говорят, что с верхней палубы идет густой черный дым. Тушение ведется по повышенному номеру сложности.

Как уточнил российский Интерфакс, по состоянию на 11:00 (время киевское) горит уже 600 кв. м, в энергоотсеке горят электрокабели. Пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии.

Читайте также: Затонул самый большой плавучий док в России

Видео: Георгий

Пожарные считают, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварке.

  • Год назад в доке упал плавучий кран и оставил в авианосце пятиметровую дыру.
  • Корабль поставили на ремонт в док "Звездочки" после похода в феврале 2017-го к Сирии. Тогда "Кузнецов" потерял два палубных истребителя и сильно дымил.

Читайте также: "Барбекюшница": в соцсетях высмеяли российский авианосец

Напишите нам
авианосец Адмирал Кузнецов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 