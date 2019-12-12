В Мурманске горит российский авианосец "Адмирал Кузнецов": видео

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонта в Мурманске. Как пишут росСМИ, один человек пропал - он был в трюме, когда на второй палубе начался пожар.
Очевидцы говорят, что с верхней палубы идет густой черный дым. Тушение ведется по повышенному номеру сложности.
Как уточнил российский Интерфакс, по состоянию на 11:00 (время киевское) горит уже 600 кв. м, в энергоотсеке горят электрокабели. Пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии.
Читайте также: Затонул самый большой плавучий док в России
Видео: Георгий
Пожарные считают, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварке.
Читайте также: "Барбекюшница": в соцсетях высмеяли российский авианосец