В НАТО опасаются, что Путин за два часа может отрезать страны Балтии от ЕС – The Times

Москва может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора – 100-километрового участка территории между Польшей и Литвой. Коридор – это все, что соединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальной частью Европейского Союза и европейскими территориями НАТО. Такие опасения высказали источники The Times в Украине и НАТО.

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Реализуя такой сценарий, Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь беспорядки. После этого в коридор могут войти российские войска и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволил бы России соединить свои силы в Калининграде с Беларусью. Все это можно сделать менее чем за два часа, говорят источники британского издания в Украине.

Дипломат из Восточной Европы сказал изданию: "Беженцы – очень изощренное оружие, если они используются в качестве такового".

The Times напоминает, что в прошлом месяце Россия направила войска к границе Беларуси с Польшей, откуда сотни мигрантов пытались попасть в ЕС.

Кремль заявил, что это внезапное развертывание необходимо для проведения учений. Украинский источник сообщил, что миграционный кризис на границе с Беларусью был частью плана, направленного на то, чтобы выяснить, применит ли НАТО статью 5 о коллективной защите альянса. По данным источника, это "репетиция" использования мигрантов для захвата большей территории.

В мае 2017 года на тот момент секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что целью российско-беларуских учений "Запад 2017" была отработка "создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши".

В странах НАТО разделяли это опасение, поэтому провели на территории Польши свои учения, к которым привлекли 5300 военнослужащих, сообщает The Washington Post.

В мае 2018 года Министерство обороны Польши предложило США разместить в Сувалкском коридоре на постоянной основе бронетанковую дивизию.

Вадим Ребрина

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