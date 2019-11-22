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У НАТО появился новейший разведывательный беспилотник

У НАТО появился новейший разведывательный беспилотник - Фото
Фото: ЕРА
22.11.2019, 07:31

Затраты на производство новых дронов составили около 1,3 млрд евро

Организация Североатлантического договора приняла на вооружение новый тип разведывательного беспилотника производства американской компании Northrop Grumman, созданный на базе Block 40 Global Hawk. Об этом сообщает Deutsche Welle.

21 ноября летательный аппарат длиной около 15 метров приземлился на авиабазе ВМС НАТО "Сигонелла" на острове Сицилия после почти 22-часового перелета.

Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников. По данным, представленным правительством Германии, затраты на производство новых разведывательных дронов составили около 1,3 млрд евро. Примерно 1/3 от этой суммы составляют германские инвестиции.

Более 130 военнослужащих бундесвера будут направлены для участия в так называемой системе наземного слежения НАТО. 122 из них будут откомандированы на базу Сигонелла.

Беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, но модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они способны летать на высоте до 18,3 км до 32 часов. Предполагается, что эти аппараты могут быть использованы для полетов над Афганистаном.

  • 19 ноября сообщалось, что Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой и не будет размещать в космосе оружие. 
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Германия нато беспилотники Northrop Grumman
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