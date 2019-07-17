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17.07.2019, 10:08

В НАТО "случайно" раскрыли, где в Европе ядерное оружие США

В НАТО "случайно" раскрыли, где в Европе ядерное оружие США - Фото
Фото: Keifer Bowes / US Air Force

Европейские СМИ пишут о том, что был, наконец, раскрыт "секрет Полишинеля" - то, что ЯО США хранится в бункерах на территории Европы

Североатлантический альянс "случайно" раскрыл данные о том, где в Европе размещены американские ядерные боеголовки. Об этом, ссылаясь на доклад канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО, опубликованный в бельгийской газете De Morgen, пишет американское издание Washington Post.

В отчете речь идет о военных базах, где хранится около 150 единиц американского ядерного оружия.

В документе, который пока невозможно верифицировать, утверждается, что ядерные арсеналы находятся на следующих военных базах США и Европы:

- Kleine Brogel (Бельгия);
- Buchel (Германия);
- Aviano (Италия);
- Ghedi-Torre (Италия);
- Volkel (Нидерланды);
- Incirlik (Турция).

Как уточняет первоисточник, доклад члена ПА НАТО "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" был опубликован еще в апреле, но позднее его изъяли, вырезали из текста данные о локациях с ЯО, и опубликовали снова.

НАТО официально никак не комментирует такую публикацию, однако некий "анонимный источник в Альянсе" якобы сказал Washington Post, что информация правдива, хотя это и "неофициальный отчет".

Читайте мнение: Стратегические иллюзии. О наступательном вооружении России и США 

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Теги: геополитика, ядерное оружие, бункер
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