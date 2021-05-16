В Нидерландах для основателя Amazon Безоса строят суперъяхту за $500 млн: подробности

Основатель и глава Amazon Джефф Безос может стать владельцем суперъяхты, выделяющейся даже на фоне своих супер-люксовых собратьев. Она станет самой большой в мире, в Нидерландах уже начали ее собирать, пишет Bloomberg.

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Строительство трехмачтовой яхты обойдется американскому бизнесмену примерно в $500 млн, у нее будет несколько палуб, а длина составит 127 метров. Дополнительно в комплекте будет идти вспомогательная яхта с отдельной вертолетной площадкой.

Заказ на строительство яхты Безос сделал еще до начала коронавирусной пандемии: с приходом COVID спрос на суперъяхты значительно вырос и теперь разместить заказ на сборку судна почти невозможно, рассказал руководитель отдела исследований суперъяхт лондонской компании Vessels Value Сэм Такер. В частности, сейчас в процессе сборки находятся примерно 50 яхт.

Такой бум на яхты во время пандемии объясняется тем, что сухопутные границы часто бывают закрыты, а собственное морское судно дает свободу передвижения и путешествий во многие страны, пишут журналисты.

По словам директора студии интерьеров яхт Winch Design Айно Грапин, сейчас особой популярностью стали пользоваться так называемые яхты путешественников, они способны преодолевать до 17 000 км без дозаправки.

В апреле 2021 года владелец Интерпайп Пинчук выставил на продажу 46-метровую яхту за $13 млн – фото.

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Дарья Мостовая

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