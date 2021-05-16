UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Нидерландах для основателя Amazon Безоса строят суперъяхту за $500 млн: подробности

16.05.2021, 07:45
В Нидерландах для основателя Amazon Безоса строят суперъяхту за $500 млн: подробности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Основатель и глава Amazon Джефф Безос может стать владельцем суперъяхты, выделяющейся даже на фоне своих супер-люксовых собратьев. Она станет самой большой в мире, в Нидерландах уже начали ее собирать, пишет Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Строительство трехмачтовой яхты обойдется американскому бизнесмену примерно в $500 млн, у нее будет несколько палуб, а длина составит 127 метров. Дополнительно в комплекте будет идти вспомогательная яхта с отдельной вертолетной площадкой.

Заказ на строительство яхты Безос сделал еще до начала коронавирусной пандемии: с приходом COVID спрос на суперъяхты значительно вырос и теперь разместить заказ на сборку судна почти невозможно, рассказал руководитель отдела исследований суперъяхт лондонской компании Vessels Value Сэм Такер. В частности, сейчас в процессе сборки находятся примерно 50 яхт.

Такой бум на яхты во время пандемии объясняется тем, что сухопутные границы часто бывают закрыты, а собственное морское судно дает свободу передвижения и путешествий во многие страны, пишут журналисты. 

По словам директора студии интерьеров яхт Winch Design Айно Грапин, сейчас особой популярностью стали пользоваться так называемые яхты путешественников, они способны преодолевать до 17 000 км без дозаправки.

Читайте также: Владелец МХП Юрий Косюк продает 85-метровую яхту – Forbes

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Джозеф Безос Amazon яхта нидерланды джефф безос суперъяхта
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 