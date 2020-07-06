В Нидерландах хотят убрать графу "пол" из удостоверений личности

В Нидерландах хотят убрать отметку "пол" из удостоверений личности, поскольку считают это "ненужной гендерной регистрацией"

Через несколько лет в Нидерландах планируют убрать из удостоверений личности отметку "пол". Об этом сообщает NU.nl.

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Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Енгелсховен написала письмо в Палату представителей, где предложила не указывать "пол" в удостоверениях с 2024 или 2025 года из-за "ненужной гендерной регистрации". Она ссылается на некие исследования, которые, по ее словам, показали, что графу "пол" можно изъять из таких документов "без многих практических последствий".

При этом в заграничных паспортах предлагается оставить данную графу, поскольку эти документы должны соответствовать определенным международным условиям. Альтернативой является предложить возможность ввести "X" в соответствующей графе. Например, так делает Мальта и Новая Зеландия.

Однако паспорт должен соответствовать Базе данных персональных записей (BRP), базирующейся на свидетельстве о рождении. Поэтому сначала должна стать возможной альтернатива выбора "третьего пола" в свидетельстве о рождении, заявляют в правительстве страны.

равительство Германии узаконило "третий пол". В книгах регистрации актов гражданского состояния должна была появиться отметка "другой" пол. 15 августа 2018 года п

Владислав Сердюк

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