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В Нигерии разделили сиамских близнецов. Трамп поздравил врачей

В Нигерии разделили сиамских близнецов. Трамп поздравил врачей - Фото
Фото: Сourtesy National Hospital, Abuja, Nigeria
11.01.2020, 15:12

В операции участвовали 78 врачей

В столице Нигерии Абудже двух сестер-сиамских близнецов, которые были соединены в области груди и живота, успешно разделили во время операции, а врачей поздравил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

Операция была проведена в ноябре 2019 года, но больница только что опубликовала подробности, так как врачи хотели убедиться, что не было никаких осложнений. Сейчас сестры Мерси и Гуднесс Эде достаточно здоровы, чтобы вернуться домой.

По данным больницы, команде из 78 врачей понадобилось около 13 часов, чтобы разделить близнецов. Хирурги были обеспокоены тем, что большая часть грудной клетки будет открыта, и есть риск заражения при разделении, поэтому им пришлось покрыть эту область искусственно созданной кожей, что заняло несколько недель.

В комментариях к посту CNN в Twitter Дональд Трамп оставил свои поздравления и пообещал заботиться об образовании этих детей и обеспечить им полную стипендию.

  • В 2018 году в Китае ученому Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькую удалось создать первых в мире генетически модифицированных близнецов. 

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нигерия сиамские близнецы дональд трамп
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