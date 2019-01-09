В Норвегии за похищенную жену инвестора требуют криптовыкуп

Анне-Элизабет и Том Хагены (фото - полиция Норвегии, коллаж - aftenposten.no)

В Норвегии злоумышленники похитили супругу местного инвестора Тома Хагена, входящего в топ-200 богатейших людей страны, и требуют за ее освобождение выкуп в размере 88 млн норвежских крон (немногим менее 300 млн грн, - ред.), который должны перевести на их счет в криптовалюте Monero. Об этом пишет норвежский ресурс Norway Today.

68-летняя Анне-Элизабет Хаген пропала еще 31 октября, однако по определенным причинам об этом не сообщали публике.

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Как пишет издание, женщину, вероятно, выкрали из ее дома в пригороде Осло. При этом полиция не обнаружила в помещении следов взлома или борьбы. Также до начала "торга" не было никакой информации о подозреваемых: по крайней мере, так заявили в полиции.

Местные журналисты утверждают, что правоохранители вели переговоры с похитителями; на каком этапе процесс сейчас, неизвестно.

Активы четы Хаген - около 1,7 млрд норвежских крон, которые заработаны преимущественно на недвижимости и торговле энергоносителями.

Monero — криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную анонимность транзакций.