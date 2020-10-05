В Новой Зеландии научились добывать золото из электронных отходов

Для получения благородного металла электронный лом измельчают и смешивают с бактериями

Новозеландская компания Mint Innovation разработала способ добывания золота из электронных отходов при помощи бактерий. По словам ученых, в старых смартфонах и планшетах драгоценного металла может даже больше, чем в золотоносной руде, пишет CNBC.

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Чтобы добыть золото, компания вначале собирает лом старых электронных устройств. Нерабочую электронику измельчают до состояния песка и начинают биопереработку. Полученный порошок растворяют в специальной смеси и добавляют бактерии, а после – прикрепляют атомы золота.

Позже бактерии, которые покрылись золотом, фильтруют и делают из них уже драгоценный металл.

В компании отмечают, что такой способ получения золота весьма экономичен и в будущем они хотят попробовать добывать из электроники палладий, а также извлекать пользу из других старых предметов.

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Дарья Мостовая

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