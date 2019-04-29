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29.04.2019, 11:37

В одном из городов США открыли беспорядочную стрельбу по людям

В одном из городов США открыли беспорядочную стрельбу по людям - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

В результате нападения погиб один человек

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В американском Балтиморе вооруженный человек открыл беспорядочную стрельбу по людям, собравшимся на пикник вечером в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам комиссара полиции Майкла Харрисона, неизвестный мужчина приблизился к людям пешком и начал стрелять.

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Харрисон отметил, что нападение было "исключительно целенаправленным", но не привел возможных мотивов случившегося. Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви, однако врио мэра Балтимора Джек Янг подчеркнул, что инцидент не имеет никакой религиозной подоплеки.

Балтимор является одним из самых бедных и одновременно одним из наиболее криминальных крупных городов США.

Он уже десятилетиями страдает от насилия со стороны криминальных группировок, связанных с наркомафией. За последние два года в Балтиморе ежегодно совершалось более 300 убийств. 

28 апреля 2019 года в результате нападения на синагогу в США погиб один человек.

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Теги: погибший, стрельбы, балтимор
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