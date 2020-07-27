В одном из парков Шотландии создали зрительный зал из старых пианино - фото

Таким образом волонтеры решили дать вторую жизнь старым инструментам и создать необычный зал для проведения музыкальных концертов

В шотландском городе Глазго в парке Спрингберн появился необычный зрительный зал, сидения для посетителей в котором созданы из старых пианино, сообщает The Guardian.

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По словам организаторов проекта, таким образом они спасают старые инструменты от свалки и дают им вторую жизнь. Сейчас в "зрительном зале" насчитывается уже около 40-50 мест, созданных из 25 разобранных пианино. В будущем там планируют давать музыкальные концерты, а пока посетители парка могут просто прийти туда на экскурсию.

У некоторых инструментов есть своя длинная "история", а на некоторых нанесена гравировка с именами их бывших владельцев.

"Переработка" старых пианино должна стать отличным примером как нужно обращаться с отходами, говорит Том Биннс, основатель проекта Plas City. В рамках этого проекта волонтеры находят применение использованным вещам, которые были выкинуты людьми на свалку.

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Дарья Мостовая

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