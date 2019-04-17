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17.04.2019, 09:00

В одной из стран начались "самые сложные выборы в мире"

В одной из стран начались "самые сложные выборы в мире" - Фото
Фото: EPA

Голосование в Индонезии проходит сразу на четырех уровнях: президентском, парламентском, региональном и местном

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В Индонезии в среду, 17 апреля, началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тысяч кандидатов, которые борются за 20 тысяч мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

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Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тысяч участков задействованы  около 6 млн сотрудников. Эксперты назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

Избирательные участки открылись в восточных провинциях, включая Папуа. Всего в стране - три временные зоны. Отдать свой голос смогут около 93 млн из 260 млн жителей страны.

"За главный государственный пост поборются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто. Это противостояние фактически является повторением сценария 2014 года, когда последний из них проиграл конкуренту", - отмечается в сообщении.

По итогам предыдущей кампании Видодо одержал верх за счет поддержки социального плюрализма, мер стимулирования экономики и модернизации инфраструктуры.

Издание отмечает, что Субианто надеется на этот раз взять реванш и позиционирует себя как сильного лидера, придерживающегося курса на соблюдение закона и порядка, а также консервативных исламских ценностей.

Соперник критикует Видодо за то, что тот не сдержал предвыборных обещаний о ежегодном экономическом росте на уровне 7%. За пять лет пребывания президента у власти этот показатель не опускался ниже 5%. 

Оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.

24 апреля 2018 года в Индонезии осудили бывшего спикера парламента Сетиа Нованто к 15 годам заключения за мошенничество в крупных размерах.

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Теги: выборы, индонезия
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