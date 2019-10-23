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В Северной Ирландии разрешили аборты и однополые браки

В Северной Ирландии разрешили аборты и однополые браки - Фото
Фото: EPA
23.10.2019, 07:35

Первые однополые свадьбы в Северной Ирландии запланированы на февраль 2020 года

В Северной Ирландии утратили силу законы, которые запрещали запрещавшие аборты и однополые браки. Об этом сообщает ВВС.

Статья 58 и статья 59 закона о преступлениях против личности, в соответствии с которыми аборт был квалифицирован как уголовное преступление, были отменены.

Первые однополые свадьбы в Северной Ирландии состоятся в феврале 2020 года.

Правительство должно до конца марта разработать правила предоставления услуг по прерыванию беременности.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал легализацию однополых браков и абортов в Северной Ирландии "историческим моментом".

Закон об абортах в Северной Ирландии был более строгим, чем в Англии, Шотландии и Уэльсе, поскольку до настоящего времени аборт разрешался только в том случае, если жизнь женщины была в опасности или существовала угроза необратимого и серьезного ущерба ее физическому или психическому здоровью.

  • 29 июня 2017 года три суда апелляционной инстанции отказались легализовать аборты в больницах Северной Ирландии в случаях, когда женщины забеременели после изнасилования или беременность обречена из-за смертельной аномалии эмбриона.
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