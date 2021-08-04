В Оманском заливе захвачен танкер, подозревают Иран

В Оманском заливе неизвестные захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы, он направляется в Иран, сообщает BBC.

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До девяти вооруженных людей поднялись на борт битумного танкера, когда судно приближалось к входу в Ормузский пролив. Неизвестно, кто именно захватил судно, но аналитики подозревают иранские силы, сообщают журналисты.

Представитель МИД Великобритании заявил, что сообщения об инциденте на судне у побережья ОАЭ расследуются в срочном порядке. В Белом доме назвали сообщения об инциденте "глубоко тревожными".

Корпус стражей исламской революции отвергает подозрения о причастности к захвату корабля и называет подобные сообщения предлогом для враждебных действий против Ирана.

Ранее четыре нефтяных танкера сообщили о потере управления, позже один из них начал движение.

30 июля Израиль обвинил Иран в нападении беспилотника на нефтяной танкер в Индийском океане. Два моряка погибли.

Денис Юдин

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