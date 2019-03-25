В ООН отреагировали на решение Трампа по Голанским высотам

ООН

ООН по-прежнему не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, несмотря на политическую декларацию, которую подписал сегодня президент США Дональд Трамп. Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Политика ООН по Голанским высотам нашла отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась", - заявил представитель ООН.

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Согласно этой позиции, Израиль захватил часть территории Сирии в 1967 году.

Сегодня Трамп подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.