В ООН потребовали от Франции пересмотреть закон о запрете никабов

Фото: скриншот с видео

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Также французское правительство должно компенсировать нарушение прав двум заявительницам, которых привлекли к ответственности за ношение никаба

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Комитет ООН по правам человека пришел к выводу, что закон Франции о запрете ношения закрывающей лицо одежды в публичных местах нарушает права человека на проявление своей религиозности. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Там отметили, что это первое в своем роде решение комитета, так как ранее он рассматривал частные случаи и не предоставлял свои выводы касательно законов.

В ООН обратились две гражданки Франции, которые были привлечены к ответственности по закону о запрете ношения никаба, принятому во Франции в 2010 году.

"Комитет пришел к выводу о том, что общий уголовный запрет на ношение никаба на публике, введенный в соответствии с французским законодательством, непропорционально вредит правам заявителей на проявление своих религиозных убеждений, и что Франция недостаточно адекватно объяснила, почему необходимо запретить эту одежду", - сказано в решении комитета.

При этом глава комитета Ювал Шани подчеркнул, что это решение не направлено против секуляризма и не является одобрением обычая, который многие члены комитета рассматривают как "способ угнетения женщин".

Теперь в течение 180 дней Франция должна представить комитету доклад о мерах, принятых ею для имплементации указанного решения. Также французское правительство должно компенсировать нарушение прав двум заявительницам и не допускать подобных случаев в будущем, в том числе путем "пересмотра соответствующего закона".

Аналогичный закон о запрете ношения паранджи в общественных местах летом приняли в Нидерландах.