В ООН признали право климатических беженцев на получение убежища

Острова Кирибати постепенно уходят под воду (Фото: Google Maps)

Климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности. К такому выводу пришел Комитет по правам человека ООН, который впервые рассмотрел заявление от искателя убежища по климатическим причинам, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что это решение открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением.

"Страны не могут депортировать людей, которые сталкиваются с обстоятельствами, вызванными изменениями климата, и являются нарушающими право на жизнь", - говорится в заявлении.

Комитет по правам человека ООНУ рассмотрел жалобу Иоанна Тейтиота – жителя островного государства Кирибати. В 2015 году он с женой и детьми подал ходатайство о предоставлении убежища в Новой Зеландии и получил отказ. После этого он обратился с жалобой в ООН. При этом Тейтиота указал, что повышающийся уровень океана делает острова Кирибати непригодными для жизни. Среди прочего сокращаются сельскохозяйственные площади, а запасы пресной воды все больше загрязняются морской водой, отметил он.

По мнению комитета ООН, власть Кирибати создала достаточные защитные механизмы для населения. Однако власти третьих стран не имеют права депортировать ищущих убежища, если ситуация, возникшая в силу климатических условий на их родине, ставит под угрозу их жизни.

Комитет по правам человека ООН следит за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах 172 странами, которые его подписали. 116 из этих государств, в том числе Новая Зеландия и Германия, признали право отдельных людей подавать жалобы на нарушение пакта, поэтому для них решения Комитета по правам человека ООН являются обязательными к исполнению.

По данным ООН, около 280 миллионов человек будут вынуждены мигрировать из-за глобального потепления на два градуса по Цельсию.

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